ظفار بطلا لكأس جلالة السلطان لكرة القدم للمرة العاشرة فـي تاريخه بخماسية تاريخية فـي شباك السويق

خالد الهاجري يسجل الـ «هاتريك» والرشيدي «سوبر مان» يرفض الاستسلام

متابعة ـ صالح البارحي ويحيى المعمري :

تصوير / سعيد البحري :

■ ■ ضرب ظفار موعدا مع التاريخ مجددا … واصبح صاحب الرقم المتفرد في مسابقة الكأس الغالية … حيث وصل بالأمس للرقم (10) بعد أن ضرب شباك السويق بخماسية مقابل هدف وحيد لاصفر الباطنة … في المباراة النهائية التي جرت أحداثها على ساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر مساء أمس تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط وبحضور صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وعدد من المسؤولين . ■ ■

كان نصيب خالد الهاجري منها (هاتريك) مثير للغاية قاد بها فريقه للقب غالي للموسم الثاني على التوالي … فيما غاب السويق تماما عن مجريات اللقاء بعد أن فشل حكيم شاكر في التصدي لقراءات رشيد جابر مدرب ظفار الذي عرف كيف يسير بالمباراة إلى ما أراده دون أي صعوبات …

سجل أهداف ظفار خالد الهاجري ثلاثة أهداف في الدقائق (19 ، 63 ، 85 ) ولاوسن بيكاي في الدقيقة (43) وياسين الشيخ في الدقيقة (90+3) فيما سجل هدف السويق الوحيد اللاعب عمران الحيدي في الدقيقة (39) .

بداية حذرة

بداية المباراة كانت تغلفها مرحلة جس النبض والتحفظ من الطرفين لم يكسره سوى انطلاقتين عن طريق لاوسن بيكاي الذي لم يتمكن من الأولى التي وصلته من تمريرة متقنة من عمر المالكي فيما استلم الثانية لكنه لعبها بشكل غير جيد لتضيع فرصة أولى لظفار (4) ، انطلاقة خالد الهاجري من الجهة اليسرى تضيع بعد مضايقة يوسف السعدي وتأخره في التمرير ، عبدالله فواز يلجأ لأحد الحلول التهديفية بعد أن سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء (9) لكن مازن الكاسبي تصدى لها بثبات في تهديد آخر لمرمى السويق ، فيما غابت خطورة السويق باستثناء محاولات العبد النوفلي الفردية .

هدف مستحق

الضغط المتواصل الذي فرضه ظفار على مرمى السويق لا بد أن يأتي بأمر جديد وهو ما حدث عند الدقيقة (19) بعد أن مرر رائد إبراهيم كرة جميلة لخالد الهاجري الذي تمكن منها بثقة متجاوزا يوسف السعدي ليطلق قذيفة من داخل منطقة الجزاء السويقاوية تمر على يمين مازن الكاسبي هدفا أول لظفار مستحق ليسجل أفضلية أخرى في المباراة .

ارتباك

الهدف أربك الصفوف الخلفية للسويق ليجد عمر المالكي نفسه وجها لوجه مع مازن الكاسبي لكن حكم المباراة يطلق صافرته محتسبا تسللا (23) ،السويق يواصل الارتباك وكاد يتلقى الهدف الثاني من تسديدة قوية لعبدالله فواز يبعدها مازن الكاسبي إلى ركلة ركنية بلا جديد (33) ، حارب السعدي يسدد كرة قوية لكنها بلا تركيز تعتلي العارضة بلا أي جديد (35) ، السويق يواصل الغياب بشكل غريب وعجيب بدون مبرر دون أي تدخل من حكيم شاكر .

هدف مفاجئ

هدف التعادل للسويق يأتي بشكل مفاجئ للغاية وغير متوقع بعد أن احتسب الحكم خطأ قريبا من منطقة الجزاء السويقاوية يلعبها ياسين الشيادي خلف المدافعين تصل للعبد النوفلي يلعبها من اللمسة الأولى تصل لعمران الحيدي الذي لعبها بشكل متسرع تصطدم بقدم احمد الخميسي لتغالط فايز الرشيدي وتعانق الشباك هدف التعادل لأصفر الباطنة (39) .

ظفار يعود

الهدف لم يحبط معنويات لاعبي ظفار ليواصل عزفه المنفرد وسيطرته على مجريات المباراة ليخطئ حسن السعدي في التعامل مع الكرة ليخطفها علي سالم ويتقدم بثبات يلعبها عرضية تصل لحارب السعدي الذي أرسلها من لمسة واحدة على رأس لاوسن بيكاي هدفا ثانيا لظفار عند الدقيقة (43) ، دقيقة واحدة وقتا بدل ضائع لم تأت بجديد لينتهي الشوط الأول بتقدم ظفار 2/1 .

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني بتهديد سريع لظفار عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق لاوسن بيكاي لكنها تمر بعيدا عن الخطر رغم افضلية التمرير (46) ،عصام الصبحي يندفع بكرة من الجهة اليسرى لمرمى السويق ويسدد كرة قوية لكن فايز الرشيدي يبعدها بقبضة يده منقذا هدف التعادل (48) ، حكيم شاكر مدرب السويق يتدخل للمرة الأولى بإجراء ثلاثة تغييرات دفعة واحدة بإخراج حسن السعدي وحاتم الحمحمي وخليل العلوي ودخول محمد الغساني وفيليب أكا ويوسف المالكي .

شكل ثاني

التغييرات الثلاثة أعطت حيوية كبيرة للسويق لتأتي أول هذه البوادر بفرصة انفراد صريح لمحمد الغساني وجها لوجه مع فايز الرشيدي إلا أن تدخل محمد المسلمي في اللحظة الحاسمة لينقذ هدف التعادل للسويق (57) ، بدأ التكافؤ يتضح على مجريات اللقاء بعد أن شعر السويق بتحسن كبير في ثقة لاعبيه ، تدخل أول لرشيد جابر مدرب ظفار بإخراج عمر المالكي ودخول محمد المعشري بديلا عنه من أجل السيطرة على منطقة الوسط بأكبر عدد من اللاعبين لمجابهة فيليب أكا.

هدف ثالث

ارتباك في الخطوط الخلفية للسويق يسفر عن هدف ثالث لظفار بعد أن أخطأ عمران الحيدي ورفاقه في إيقاف لاوسن بيكاي الذي شكل قلقا كبيرا ليمرر كرة جميلة جدا للمندفع من الخلف معتز صالح الذي لعب عرضية نموذجية على رأس خالد الهاجري الذي لم يكن مراقبا ليلعبها بثقة في شباك مازن الكاسبي هدفا ثالثا لظفار (63) لتعود الثقة مرة أخرى لظفار ويحكم سيطرته على المباراة مجددا .

أفضلية ظفار

مازن الكاسبي يتصدى ليمنع هدف رابع لظفار بعد أن تعملق في صد تسديدة حارب السعدي من على حافة منطقة الجزاء ليبعدها إلى ركلة ركنية (67) ، يصاب يوسف السعدي في ذات اللعبة ليخرج مصابا والعارضة تصد هدف رابع بعد رأسية لاوسن بيكاي (70) ، حكيم شاكر يتدخل مرة أخرى بدخول باتريك والبرازيلي باربوزا وخروج العبد النوفلي ويوسف السعدي ، يقابله رشيد جابر بدخول يزيد المعشني وخروج لاوسن بيكاي (75) ، ركلة ركنية للسويق يلعبها باربوزا على رأس عمران الحيدي لكن فايز الرشيدي يبعدها إلى ركنية أخرى بلا جديد ، فايز الرشيدي يبعد هدفا محققا للسويق مرة أخرى من رأسية محمد الغساني المتقنة جدا (76) ، والسويق يواصل استفاقته بلعب الكرات الطويلة خلف المدافعين وهو ما اربك دفاعات ظفار بشكل واضح وتسبب في العديد من الصعوبات لولا تألق فايز الرشيدي ، مازن الكاسبي ينقذ مرمى فريقه من هدف رابع من رأسية خالد الهاجري (81) .

هاتريك الهاجري

الهاجري يدخل التاريخ في أمسية التاريخ بعد أن سجل الهدف الرابع لفريقه عند الدقيقة (85) بعد أن استلم تمريرة حريرية من يزيد المعشني داخل منطقة الجزاء ليطلق صاروخا لا يصد ولا يرد من منطقة قريبة جدا لم يستطع مازن الكاسبي فعل أي شيء لها ليسجل هاتريك لفريقه ، رشيد جابر يتدخل مرة أخرى ويدفع بالاردني عدي القرا والموريتاني ياسين الشيخ بدلا عن خالد الهاجري ورائد إبراهيم بعد أن اطمأن للنتيجة (87) .

رصاصة الرحمة

حكم المباراة يعطي (5) دقائق وقتا بدل ضائع تسفر عن هدف خامس لظفار بعد تسديدة البديل ياسين الشيخ ولي من داخل منطقة الجزاء بعد أن أطلق رصاصة الرحمة في شباك السويق ليقضي على كل الطموحات لأصفر الباطنة ويسجل إنجازا جديدا بحصوله على البطولة للمرة الثانية على التوالي بثقة كبيرة .