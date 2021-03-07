نشر " دوت الخليج " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جونيور أجايي لاعب الفريق على هامش مران الفريق اليوم الأحد.
انتظم أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي ظهر اليوم.
أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سيجري مسحة طبية غدا الاثنين؛استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على دعم المهاجم والتر بواليا قبل مران اليوم، الأحد، باستاد مختار التتش.
عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الأهلي | موسمياني يدعم بواليا.. قفشة مرشح للأفضل في الجولة الأفريقية.. والخطيب مع اللاعبين في التدريبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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