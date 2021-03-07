تشافي هيرنانديز يقود السد للفوز بالدوري القطري للمرة الـ 15 في تاريخه

توج فريق السد ببطولة الدوري القطري للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بفوزه على أم صلال بثلاثية نظيفة.

أهداف السد سجلها كل من بغداد بونجاح ويوسف عبدالرزاق يوسف ورودريجو تاباتا في الدقائق 31، 52، 93، ليقودوا فريقه لتحقيق لقب الدوري بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز أسطورة فريق برشلونة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد السد للنقطة 50 في المركز الأول، وتوقف رصيد أم صلال عند 15 نقطة في المركز العاشر.

وكان نادي الدحيل قد توج ببطولة الدوري القطري للموسم الماضي 2019-2020.