تمزق في الخلفية.. محمود وحيد يغيب عن الأهلي 5 أسابيع

أثبتت الأشعة التي خضع لها محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إصابته بمزق في العضلة الخلفية.

وغادر محمود وحيد، مباراة فيتا كلوب في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا مصابًا.

وقال مصدر بالأهلي إن الأشعة أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية ويحتاج إلى فترة لن تقل عن 5 أسابيع للعودة من جديد للملاعب.

وعاد الأهلي للتدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل بالدوري.