نشر "دوت الخليج"، مجموعة من الأخبار التي تخص نادي الزمالك سواء المحلية أو الأفريقية التي حدثت على مدار اليوم في السطور الآتية:

أدى أيمن حفني صانع ألعاب فريق الكرة بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي في النادي. شدد حازم إمام، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، على قدرة الأهلى والزمالك فى تصحيح أوضاعهما في المباريات القادمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد النتائج المتراجعة فى الفترة الأخيرة. نفي مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ما تردد مؤخرا حول توقيع، عقوبات على المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم ، عقب انتهاء مباراة الترجي التونسي التي أقيمت مساء أمس. يخضع حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار طبي غدًا الإثنين لتحديد مشاركته في التدريبات الجماعية من عدمها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الزمالك| رفض معاقبة أشرف بن شرقي بعد مباراة الترجي.. وفرمان من باتشيكو بحق أيمن حفني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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