مانشستر يونايتد يهزم السيتي 2-صفر في الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة 27 لبطولة الدوري الإنجلزي.

الهدف الأول أحرزه برونو فيرنانديز في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء، جراء خطأ من جابريال خيسوس.

وحاول لاعبو مانشستر سيتي تعديل النتيجة بعد ذلك، لكنهم فشلوا في التسجيل، لينتهي الشوط الأول بتأخرهم بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، جاء هدف مانشستر يونايتد الثاني في الدقيقة 50 عن طريق لوك شاو، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، لتصبح النتيجة تقدم فريق بهدفين نظيفين، ليؤكد انتصار فريقه في المباراة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 54 في المركز الثاني، وتوقف رصيد السيتي عند 65 نقطة، لتتوقف معها سلسلة انتصاراته.