صورة عائلية.. علي غزال بصحبة زوجته وأطفالهما

شارك علي غزال لاعب سموحة متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة جديدة له بصحبة زوجته وأطفالهم. وظهر علي غزال برفقة زوجته وأولاده وعلق عليها قائلا: "العائلة ليست شيئًا مهمًا ، إنها كل شيء! ❤️❤️❤️". وكان علي غزال انتقل إلى سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية .

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