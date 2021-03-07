هارى كين يقود توتنهام أمام كريستال بالاس فى البريميرليج

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، عن تشكيل فريقه لمباراة كريستال بالاس، مساء اليوم ، على ملعب السبيرز، ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري الإنجليزي. ويدخل توتنهام المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: دوهيرتي – ألدرفيلدر – سانشيز – ريجيلون

خط الوسط: لوكاس مورا – هوبيرج – وينكس

خط الهجوم: جاريث بيل – هاري كين – سون هيونج مين

ويلعب توتنهام المباراة وفي رصيده 42 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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