الاتحاد السكندري يحتفل بعيد ميلاد محمود شعبان

احتفلت الصفحة الرسمية للاتحاد السكندري بعيد ميلاد محمود شعبان مدافع الفريق الذي يغيب عن صفوفه منذ ديسمبر الماضي وحتى نهاية الموسم بسبب كسر في الساق.
وأبدي محمود شعبان سعادته بدعم زملائه والجهاز الفني ومجلس إدارة الاتحاد لحالته وحرصهم على مشاركته في الاحتفال بعيد ميلاده.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
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