موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - تعرف على موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي يسعى فيها البرسا لتحقيق مفاجأة والصعود إلي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، خاصة بعدما خسر في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1 لصالح باريس سان جيرمان.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

تقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق 10-3-2021 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن آخر مباراة لعبها فريق برشلونة كانت أمام نادي إشبيلية في إياب نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، وحقق برشلونة الريمونتادا وفاز بنتيجة 3-0 ليصعد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، أحرز الهدف الأول اللاعب عثمان ديمبلي والهدف الثاني اللاعب جيرارد بيكيه بينما أحرز الهدف الثالث مارتين برايثوايت.

يذكر أن نادي برشلونة خسر في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لاشيء لكن عاد في مباراة الإياب وحقق الريمونتادا ليصعد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا

المباراة برشلونة vs باريس سان جيرمان البطولة دوري أبطال أوروبا الموعد والتوقيت 10-3-2021 اليوم الأربعاء الساعة العاشرة مساء الملعب ملعب بارك دي برانس القنوات الناقلة bein sports Premium 1

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

تقام المباراة على ملعب بارك دي برانس وتنقل المباراة على bein sports Premium 1 بتعليق جواد بده، يذكر أن مجموعة قنوات بين سبورت حاصلة على حقوق نقل بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط.