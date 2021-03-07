مع أنباء رحيله.. كشف حساب الصربي فلادان ميلوفيتش مع أهلي جدة السعودي

وخسر أهلي جدة، أمس السبت، أمام ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف في بطولة الدوري السعودي.
وينتهي عقد فلادان ميلوفيتش مع الأهلي السعودي بنهاية الموسم الجاري 2020-2021.
وفي هذا التقرير، نستعرض " كشف" حساب ميلوفيتش مع الأهلي السعودي
ميلوفيتش تولى تدريب الفريق منذ الثامن والعشرين لشهر فبراير العام الماضي.
خاض مع الفريق 39 مباراة، حقق الفريق معه 17 انتصارًا، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 16 مباراة.
سجل الفريق تحت قيادته 56 هدفًا وتلقت شباكه 62 هدفًا.
احتل الفريق معه المركز الثالث في بطولة الدوري السعودي الموسم الماضي
يحتل الفريق معه المركز الرابع في الدوري السعودي الموسم الحالي برصيد 35 نقطة.
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