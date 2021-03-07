كلوب: محمد صلاح سبب مشاكل لفولهام.. وهذه أسوأ فترة تدريبية لي

قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، إنه يعيش أسوأ فتراته التدريبية في الفترة الحالية، مؤكدا أن محمد صلاح سبب الكثير من المتاعب لفريق فولهام بمواجهة اليوم الأحد.

وخسر ليفربول للمباراة السادسة على التوالي على ملعب أنفيلد مساء اليوم الأحد أمام فولهام بهدف دون رد، ليواصل سلسلة النتائج السلبية التي لازمته بالموسم الحالي.



وقال كلوب في تصريحات عقب مباراة فولهام: «كان من الواضح أنه كان علينا التأقلم بشكل أكبر، بدأنا المباراة بشكل جيد، كنا مباشرين وكان محمد صلاح يسبب لهم مشاكل ثم فولهام كان جيدًا».



وعن آمال ليفربول في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى:«لا يمكنني التفكير في ذلك. يجب أن نفوز بالمباريات، وعلينا أن نفوز بمباراة واحدة، وهذا سيكون مفيدًا».



عندما سئل كلوب عما إذا كانت هذه هي أسوء لحظاته له كمدرب رد قائلا: «أود أن أقول لا ولكن نعم هي كذلك، هذه ليست مشكلةـ لست مضطرًا دائمًا لقضاء أفضل الأوقات».



وحول مباراة لايبزيج في دوري الأبطال المقرر لها الأربعاء: «الشيء الجيد الوحيد هو أننا نلعب في مسابقة مختلفة في ثلاثة أيام، ونأمل أن نظهر وجهًا مختلفًا».