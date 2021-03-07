إدارة الأهلي السعودي تبحث إقالة مدرب الفريق بعد الهزيمة من ضمك

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي أهلي جدة السعودي اجتمعت مع الصربي فلادان ميلوفيتش لبحث إقالته من تدريب الفريق، بعد الهزيمة أمس من ضمك في بطولة الدوري.

وخسر أهلي جدة، أمس السبت، أمام ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف في بطولة الدوري السعودي.

وينتهي عقد فلادان ميلوفيتش مع الأهلي السعودي بنهاية الموسم الجاري 2020-2021.