خاص| تطورات مهمة في الحالة الصحية لـ رضا عبد العال



وصرح أحمد رضا عبد العال نجل نجم الزمالك السابق لـ " دوت الخليج "، أن والده خضع لعملية " قلب مفتوح " منذ ساعات وهو داخل العناية المركزة حتى الآن . وصرح أحمد رضا عبد العال نجل نجم الزمالك السابق لـ " دوت الخليج "، أن والده خضع لعملية " قلب مفتوح " منذ ساعات وهو داخل العناية المركزة حتى الآن . وأضاف أن العملية تمت بنجاح وأن الأطباء أكدوا أن الحالة مستقرة وسوف يستفيق خلال ساعات وينتقل الى غرفته في المستشفى واستكمال العلاج بشكل طبيعي.



ويعد رضا عبدالعال واحدا من المحللين القريبين من قلوب مشجعي كرة القدم المصرية فى ظل صراحته المعهودة فى تحليله الفنى للمباريات وأسلوبه الخاص فى التحليل بجانب إنه كان واحدا من اللاعبين المميزين فى تاريخ كرة القدم المصرية نتيجة القدرات الفنية المميزة التى كان يمتلكها .

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