القناة الثالثة الكتالونية تعلن فوز لابورتا بانتخابات رئاسة نادي برشلونة

أعلنت القناة الثالثة الكتالونية، فوز خوان لابورتا برئاسة انتخابات رئاسة نادي برشلونة الإسباني. القناة الثالثة الكتالونية أعلنت منذ قليل، فوز لابورتا برئاسة برشلونة متفوقًا على توني فريشيا وفيكتور فونت. وغمرت مجموعة لابورتا فرحة عامرة بعد إعلان القناة الثالثة الكتالونية خبر فوز خوان، في انتظار التأكيد الرسمي من النادي. ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الفائز بانتخابات الرئاسة في غضون ساعة من الآن.

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