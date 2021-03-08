أبو مسلم: ركلة جزاء فيتا كلوب غير صحيحة وبواليا لم يثبت جدارته مع الاهلي

أكد أحمد ابو مسلم نجم النادي الأهلي السابق أن ركلة الجزاء المحتسبة بالأمس ضد عمرو السولية لصالح فريق فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ليست لها أي أساس من الصحة ، وأثرت في نتيجة المباراة وحرمت الفريق من ثلاث نقاط مستحقة .

وأضاف أبو مسلم في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : موسيماني أخطأ في الإعتماد بشكل أساسي على الزامبي والتر بواليا منذ انضمامه للفريق واللاعب لم يثبت جدارته حتى الآن ،

وقال أبو مسلم أنه كان يجب على الجهاز الفني الإعتماد على محمد شريف بصفة أساسية خاصةً أنه كان المهاجم الأساسي للفريق في بداية الموسم .

واختتم أبو مسلم : الأجواء في الجونة تختلف كثيرًا عن الأجواء داخل النادي الأهلي ، ويجب عودة محمد شريف للتشكيل الاساسي بدايةً من مباراة الإسماعيلي في الدوري العام الأربعاء المقبل .