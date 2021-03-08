أكد أحمد ابو مسلم نجم النادي الأهلي السابق أن ركلة الجزاء المحتسبة بالأمس ضد عمرو السولية لصالح فريق فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ليست لها أي أساس من الصحة ، وأثرت في نتيجة المباراة وحرمت الفريق من ثلاث نقاط مستحقة .
وأضاف أبو مسلم في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : موسيماني أخطأ في الإعتماد بشكل أساسي على الزامبي والتر بواليا منذ انضمامه للفريق واللاعب لم يثبت جدارته حتى الآن ،
وقال أبو مسلم أنه كان يجب على الجهاز الفني الإعتماد على محمد شريف بصفة أساسية خاصةً أنه كان المهاجم الأساسي للفريق في بداية الموسم .
واختتم أبو مسلم : الأجواء في الجونة تختلف كثيرًا عن الأجواء داخل النادي الأهلي ، ويجب عودة محمد شريف للتشكيل الاساسي بدايةً من مباراة الإسماعيلي في الدوري العام الأربعاء المقبل .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو مسلم: ركلة جزاء فيتا كلوب غير صحيحة وبواليا لم يثبت جدارته مع الاهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.