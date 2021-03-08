خوان لابورتا رئيسا لنادي برشلونة الإسباني

وأعلن نادي برشلونة فوز لابورتا بعد حصده أكبر عدد من الأصوات فى الانتخابات التي أجريت بملعب الفريق " كامب نو" متفوقًا على فونت وفريشيا.
وقام المرشحان الخاسران بتهنئة لابورتا مؤكدين أن مصلحة برشلونة هي الأهم ، وأنه يجب دعم الرئيس الجديد للنادي.
وعبر لابورتا عن سعادته موجهًا الشكر لكل من صوت له في الانتخابات ومؤكدًا سعيه لعودة الفريق لسابق عهده.
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