مليون و800 ألف.. مدير أعمال كريم العراقي يكشف تفاصيل أزمة تجديد اللاعب

كشف التابعي فاروق مدير أعمال كريم العراقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عن موقف اللاعب من الاستمرار مع النادي المصري ووجهة نظره للإحتراف.

وقال فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس، إن طلبات كريم العراقي هو التجديد لمدة موسم واحد فقط وليس لديه طلبات مادية كبيرة.

وأضاف مدير أعمال العراقي، أن المبلغ المحدد من نادي المصري هو مليون و800 ألف، لم نختلف عليه ولكن طالبنا تقاضي المبلغ كاش قبل التوقيع لإثبات حسن النية.

وتابع:" كريم العراقي يرغب في التجديد وعقد جلسة مع سمير حلبية رئيس نادي المصري، وكان الحديث على اتمام التجديد بشكل رسمي خلال ايام وبالمتطلبات المشروعة التي نرغب فيها.

وأشار فاروق الى أن، حرب التصريحات الحالية لا نرغب بها، ونناشد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان للتدخل لحل الأزمة الذي نرى أنها غير متواجدة.

واختتم:" ايقاف لاعب هو عنصر أساسي في المنتخب الأولمبي وعدم مشاركته في مران الفريق الأساسي بدون أسباب أمر غريب، نرغب في معرفة سبب استبعاده لكي نعمل عليه لكي يشارك.