لي كلارك: رحبت بتدريب المريخ السوداني.. ونأمل في نتيجة إيجابية أمام الأهلي.. فيديو

قال لي كلارك، المدير الفني الجديد للمريخ السوداني، إنه متحمس لخوض تجربة التدريب مع الفريق السوداني.

وأضاف لي كلارك، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»،:"تلقيت عرضا من المريخ السوداني عن طريق وكيلي أحمد عباس منذ يومين، ورحبت رغم صعوبة موقف الفريق بدوري الأبطال".

وتابع: "موقفنا في غاية الصعوبة ولكننا سنعمل على حصد النقاط في الجولات الثلاث المقبلة، ولدى ثقة في قدرتنا على تحقيق نتائج جيدة".

واستطرد: "شاهدت لقاء المريخ وسيمبا والتي قدموا خلالها أداء جيدا، القارة الإفريقية تمتلك الكثير من المواهب الفنية وأنديتها تملك طموحًا كبيرًا".

وواصل: "الأهلي فريق كبير ونأمل تحقيق نتيجة إيجابية أمامه".