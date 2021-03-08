باتشيكو يرحل عن الزمالك بعد مباراة الترجي التونسي.. تفاصيل

أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق أن البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق لن يستمر في منصبه كثيرًا ، مشيرًا إلى أن رحيله في هذا التوقيت سيكون خطأً كبيرًا نظرًا لضيق الوقت وضغط المباريات .
وأضاف نصار في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": الجهاز أتوقع رحيل باتشيكو عقب مباراة الترجي التونسي المقبلة في القاهرة حتى لو تمكن الفريق من تحقيق الانتصار.
وخسر الزمالك أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب رادس فى الجولة الثالثة بدور المجموعات ، ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.
ويواجه الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا يوم الخميس القادم فى الدوري المصري.
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