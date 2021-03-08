حسين زكي يعلن موعد عودة هتلر للملاعب.. فيديو

قال حسين زكي، المدير الفني لفريق يد الزمالك، إن محمد رمضان هتلر، سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر.
وأضاف حسين زكي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»: "هتلر أجرى العملية الجراحية وسيغادر المستشفى غدا على أن يخضع لفحص طبي جديد يوم الأربعاء، وسيعود للإمارات بعد 6 أسابيع لتوقيع كشف طبي جديد".
وأشار: "جماهير الزمالك المتواجدة فى الإمارات، استقبلت اللاعب فور وصوله مطار دبي، للشد من أزره قبل إجراء العملية".
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