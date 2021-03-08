حسام الزناتي: محمد محمود رفض الانضمام للجونة في يناير الماضي

أكد حسام الزناتي المدير الرياضي لنادي الجونة، أنه كان يسعى لضم محمد محمود من النادي الأهلي على سبيل الإعارة إلى الجونة في الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال الزناتي، في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية دوت الخليج إلى أن محمد محمود رفض الانضمام للجونة وأكد أنه يرغب في إثبات نفسه مع الأهلي اولا.

وأضاف أن محمد محمود خلال أسابيع سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة.

وأتم أنه حاول لآخر لحظة في القيد ضم محمد محمود إلى الجونة لكن اللاعب تمسك بالبقاء في الأهلي.