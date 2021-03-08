أبو مسلم: الأهلي عانى من سوء التوفيق أمام فيتا كلوب ومباراة العودة أصعب

قال أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، إن الفريق عانى من سوء التوفيق خلال مباراته بالأمس أمام فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

وأضاف أبو مسلم في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": الأهلي كان الأفضل على مدار شوطي المباراة ، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة على مرمى الفريق الكونغولي.

واختتم أبو مسلم : مباراة الإياب في الكونغو ستكون أصعب نظرًا لحرارة الجو الشديدة والأجواء الغير مألوفة بالنسبة للاعبي الأهلي ، لكن لدي ثقة كاملة في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني في تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إلى دور الثمانية.