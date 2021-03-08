البلتاجي: محمد عبد الغني أهدى الترجي ركلة جزاء مجانية

قال رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق أن ركلة الجزاء المحتسبة لفريق الترجي التونسي أمام الزمالك بالأمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا صحيحة ولا شك فيها .
وأضاف البلتاجي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : محمد عبد الغني مدافع الزمالك منح الترجي ركلة جزاء مجانية في نهاية شوط المباراة الأول .
واختتم البلتاجي : أحمد فتوح حصل على البطاقة الصفراء ثم الحمراء في فترة زمنية قصيرة جدًا ، وهو تصرف غير مسئول من اللاعب ، كلف الفريق الكثير .
وخسر الزمالك امام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب رادس فى الجولة الثالثة بدور المجموعات ، ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا .
ويواجه الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا يوم الخميس القادم فى الدوري المصري
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