مصطفى طنطاوي يكشف كواليس فوز موتسيبي برئاسة «كاف».. فيديو

قال مصطفى طنطاوي، خبير الإعلام في الاتحاد الإفريقي، إن هاني أبوريدة، وفوزي لقجع، اتفقا على مرشح واحد لرئاسة «كاف».

وأضاف مصطفى طنطاوي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»: "تم الاتفاق بين المرشحين الأربعة على انسحاب 3 منهم وفوز باتريس موتسيبي بالتزكية".

وأكد: "موتسيبي سيتنازل عن رئاسة صن داونز، للتفرغ لرئاسة كاف، والاتحاد الإفريقي لم يمانع ترشحه من البداية".

وتابع: "أبوريدة ولقجع صاحبا الفضل في مذكرة الاتفاق، لذلك أشاد جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بالثنائي، بعد نجاحهما في إعداد تلك المذكرة".

وشدد: "موتسيبي لا يفكر في نقل مقر كاف من مصر، وأبو ريدة اقترب كثيرًا من الحفاظ على مقعده في الاتحاد الدولي".