محمود البدري يكشف أسباب رحيله عن الإنتاج الحربي وانتقاله لـ«يو إف سي» الإماراتي.. فيديو

قال محمود البدري، المنضم حديثا لنادي فريق يو إف سي الإماراتي، إنه وافق على خوض هذه التجربة بحثا عن فرصة للمشاركة وإثبات الذات.
وأضاف محمود البدري ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»،:" فسخت عقدي مع الإنتاج الحربي بالتراضي نظرا لعدم مشاركتي، شوقي غريب صعدني للفريق الاول، وبعد قدوم مختار مختار قلت مشاركاتي وبالتأكيد هذه قناعات مدير فني واحترمها كثيرا وبعدها رحلت".
وأوضح: "عقدي مع الفريق الإماراتي لمدة موسم ونصف، وفضلت خوض هذه التجربة بدلا من اللعب بالدوري المصري الممتاز".
وأتم:" عصام الحضري تحدث معي لكي انضم لفريق ليو اف سي الاماراتي، ولم اتردد لحظة في قبول العرض، الحضري يعرفني جيدا بسبب تواجدي السابق مع الانتاج الحربي، وأبذل قصارى جهدي من اجل تحقيق طموحي الفترة المقبلة".
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