أكد حسام الزناتي المدير الرياضي لنادي الجونة، أن فريقه واجه سوء توفيق في لقاء سموحة الأخير بالدوري. وقال حسام الزناتي في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية دوت الخليج إلى أن إصابة معظم مدافعي الجونة وضع الفريق في موقف صعب خلال مباريات الدوري. وتابع أن الجونة سيظهر بشكل أفضل مع عودة المصابين خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن الفترة المقبلة ستكون جيدة. وأتم أن الجونة يقدم موسم جيد في بدايته من المباريات التي خاضها عن المواسم الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسام الزناتي: الجونة يسير بشكل جيد في الدوري عن المواسم الماضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.