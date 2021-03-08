مانشستر سيتي في الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباراة الأحد

وتوقف رصيد ليفربول عند النقطة 43 في المركز السابع مؤقتا، ومن المحتمل أن يتراجع عن المركز السابع حال انتصار توتنهام مساء الليلة على كريستال بالاس.



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة 27 1- مانشستر سيتي 65 نقطة 2- مانشستر يونايتد 54 نقطة 3- ليستر سيتي 53 نقطة 4- تشيلسي 47 نقطة 5- إيفرتون 46 نقطة 6- توتنهام 45 نقطة 7- وست هام 45 نقطة 8- ليفربول 43 نقطة 9- أستون فيلا 40 نقطة 10- أرسنال 38 نقطة 11- ليدز يونايتد 35 نقطة 12- ولفرهامبتون 35 نقطة 13- كريستال بالاس 33 نقطة 14- ساوثهامبتون 33 نقطة 15- بيرنلي 29 نقطة 16- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة 17- برايتون ألبيون 26 نقطة 18- فولهام 26 نقطة 19- وست برومتش ألبيون 18 نقطة 20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة

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