حسام الزناتي: صياغة عقود لاعبي الجونة كان بها أزمات

قال حسام الزناتي المدير الرياضي لنادي الجونة، إنه لم يتردد في قبول منصب المدير الرياضي بفريقه الحالي.
وأضاف الزناتي في تصريحاته لبرنامج "الماتش" عبر فضائية "دوت الخليج" أن صياغة عقود لاعبي الجونة كان بها أزمات تتعلق بالحوافز لأنها كانت شخصية وليست جماعية.
وأوضح أنه لا يفكر في مشاركة فريقه في بطولات افريقيا لانها لا تمثل له أي شيء او اضافات.
وتابع أن البعض يتحدث عن طموح فريقه في المشاركة ببطولة أفريقيا دون دراسة الأمر جيدا
وأتم أن البعض يرى مشاركة الفريق في بطولة أفريقيا إنجاز من باب الحفظ فقط دون ترجمة حقيقية لذلك على أرض الواقع .
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