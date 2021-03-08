عدنان حلبية يكشف آخر تطورات أزمة التجديد لكريم العراقي مع المصري

تحدث عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة المصري، آخر تطورات أزمة كريم العراقي، وموقف اللاعب من الاستمرار مع النادي المصري .

وقال عدنان حلبية، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" على فضائية أون تايم سبورتس2: "العراقي طلب أن يضع شرطًا جزائيًّا في عقده مليون دولار، ثم رفض التجديد لمدة موسمين؛ لأنه يتبقى له موسم ونصف ويريد زيادة عقده، أين الانتماء والحب الذي يقال عليه من أبناء الأندية؟".

وأضاف عضو المصري: "نتعامل باحترافية شديدة مع اللاعبين في المصري، وليس من الطبيعي أن يتواصل أي لاعب مع رئيس النادي مباشرة".

وتابع: "النادي لم ولن يقف في طريق احتراف أي لاعب، ولا يمكن استخدام طرق التهديد ولي الذراع بين الإدارة واللاعبين"، ومشاركة العراقي مع الفريق يحسمها المدير الفني، هو مستبعد لأسباب فنية، وخلال مفاوضاتنا وضع شروطا ورفضناها، لأننا يجب أن نحافظ على حقوق النادي".