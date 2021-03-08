أول قرار من خوان لابورتا بعد فوزه بانتخابات رئاسة برشلونة

فاز خوان لابورتا، بانتخابات رئاسة نادي برشلونة الإسباني، متفوقًا على منافسيه فيكتور فونت وتوني فريشيا.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن لابورتا قرر عودة فيكتور فالديز حارس مرمى البارسا السابق ليتولى منصب مدرب حراس المرمى الجديد في الجهاز الفني. وأعلن نادي برشلونة فوز لابورتا بعد حصده أكبر عدد من الأصوات فى الانتخابات التي أجريت بملعب الفريق " كامب نو" متفوقًا على فونت وفريشيا. وقام المرشحان الخاسران بتهنئة لابورتا مؤكدين أن مصلحة برشلونة هي الأهم ، وأنه يجب دعم الرئيس الجديد للنادي.

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