محمود البدري: الحضري سبب انضمامي لفريق ليو إف سي الإماراتي.. وقلة المشاركات سبب رحيلي عن الإنتاج

وقال البدري لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة دوت الخليج: "عصام الحضري تحدث معي لكي انضم لفريق ليو اف سي الاماراتي، ولم اتردد لحظة في قبول العرض". واشار: الحضري يعرفني جيدا بسبب تواجدي السابق مع الإنتاج الحربي.
وأكد: أبذل قصارى جهدي من اجل تحقيق طموحي الفترة المقبلة.
وعن ماحدث معه في الانتاج الحربي وسبب رحيله قال: شوقي غريب صعدني للفريق الاول، وبعد قدوم مختار مختار قلت مشاركاتي وبالتاكيد هذه قناعات مدير فني واحترمها كثيرا وبعدها رحلت.
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