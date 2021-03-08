نجم الزمالك السابق: أبو جبل أفضل من جنش وكان يجب دعمه

أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق أن محمد ابو جبل حارس مرمى الفريق أفضل من زميله محمود عبد الرحيم جنش ، وكان لابد من دعمه واستمرار الدفع به وعدم ذبحه لمجرد ارتكابه خطأ خلال مباراة الإسماعيلي بالدوري العام.

وأضاف نصار في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten": من الممكن التدوير في بعض المباريات وإعطاء الفرصة لمحمود جنش و محمد عواد في بعض مباريات الدوري العام ، لكن كنت أُفضل الدفع بابو جبل في مثل هذه المواجهات الصعبة في دوري الأبطال الإفريقي.