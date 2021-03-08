نابولي يفوز علي بولونيا 3-1 في الدوري الإيطالي

حقق فريق نابولي الفوز على ضيفه بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد بملعب دييجو ارماندو مارادونا في اطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل ثلاثية نابولي كل من لورينتسو إنسيني هدفين في الدقيقتين 8 و76 وفيكتور اوسيمن في الدقيقة 65، بينما احرز هدف بولونيا الوحيد روبرتو سوريانو في الدقيقة 73.

رفع الفوز رصيد نابولي إلى 47 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.