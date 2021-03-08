حقق فريق نابولي الفوز على ضيفه بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد بملعب دييجو ارماندو مارادونا في اطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
سجل ثلاثية نابولي كل من لورينتسو إنسيني هدفين في الدقيقتين 8 و76 وفيكتور اوسيمن في الدقيقة 65، بينما احرز هدف بولونيا الوحيد روبرتو سوريانو في الدقيقة 73.
رفع الفوز رصيد نابولي إلى 47 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نابولي يفوز علي بولونيا 3-1 في الدوري الإيطالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.