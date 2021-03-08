تقام اليوم الإثنين، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني و كأس فرنسا.

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة تشيلسي X إيفرتون – الساعة الثامنة مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM وست هام يونايتد X ليدز يونايتد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD2 PREMIUM مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة ريال بيتيس X ديبورتيفو ألافيس – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة انتر ميلان X أتلانتا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT HD 4 مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة نيس X موناكو – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 4 مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة كوكا كولا x بتروجيت – الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة on sport

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8 - 3 - 2021.. والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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