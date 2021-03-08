أكد رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق أن المغربي رضوان جيد الذي أدار لقاء الأهلي بالأمس أمام فيتا كلوب الكونغولي ، حكم متميز وله باع كبير في القارة السمراء .
وأضاف البلتاجي في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": التوفيق لم يحالف رضوان جيد في ركلة الجزاء التي قام باحتسابها ضد عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لصالح فريق فيتا كلوب في الدقيقة 80 من زمن المباراة ، كما أنها أثرت في نتيجة المباراة.
وتعادل الاهلي مع فيتا كلوب بهدفين لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس فى الجولة الثالثة، بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.
ويواجه الاهلي منافسه الاسماعيلي يوم الاربعاء القادم فى تمام الساعه 7:30 مساء علي ملعب برج العرب ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البلتاجي: رضوان جيد حكم متميز والتوفيق خانه في ركلة جزاء فيتا كلوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.