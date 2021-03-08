على رأسها التجديد لـ ميسي.. تحديات تواجه لابورتا رئيس برشلونة الجديد

فاز خوان لابورتا، بانتخابات رئاسة نادي برشلونة الإسباني، متفوقًا على منافسيه فيكتور فونت وتوني فريشيا.

وأعلن نادي برشلونة فوز لابورتا بعد حصده أكبر عدد من الأصوات فى الانتخابات التي أجريت بملعب الفريق " كامب نو" متفوقًا على فونت وفريشيا.

وقام المرشحان الخاسران بتهنئة لابورتا مؤكدين أن مصلحة برشلونة هي الأهم ، وأنه يجب دعم الرئيس الجديد للنادي.

وعبر لابورتا عن سعادته موجهًا الشكر لكل من صوت له في الانتخابات ومؤكدًا سعيه لعودة الفريق لسابق عهده.