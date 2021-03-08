أحمد عادل عبد المنعم: منظومة الجونة تشبه الأهلي.. وتعودت على اللعب تحت الضغط

كشف أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة، عن رأيه في منظومة نادي الجونة ولما فضل التوقيع مع النادي بعد الرحيل عن المقاصة.
وقال أحمد عادل عبد المنعم، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "وجدت الاستقرار بالجونة وقريب من الأهلى في منظومته، وخروجى من الأهلي لم يكن سهلا، ولكن أفضل اللعب أساسيا ولو عاد بى الزمن كنت سأرحل عن الأهلى".
وتابع أحمد عادل: "تعودت على اللعب تحت الضغط ولعبت نهائي الكونفدرالية وأنا مصاب، واللعب في ظل وجود شريف إكرامى أسهل من اللعب في وجود محمد الشناوى".
كما أكد حسام الزناتي المدير الرياضي لنادي الجونة، أنه كان يسعى لضم محمد محمود من النادي الأهلي على سبيل الإعارة إلى الجونة في الانتقالات الشتوية الماضية.
وقال الزناتي، في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية دوت الخليج إلى أن محمد محمود رفض الانضمام للجونة وأكد أنه يرغب في إثبات نفسه مع الأهلي اولا.
وأضاف أن محمد محمود خلال أسابيع سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة.
وأتم أنه حاول لآخر لحظة في القيد ضم محمد محمود إلى الجونة لكن اللاعب تمسك بالبقاء في الأهلي.
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