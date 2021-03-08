استعدادا للاستحقاقات القادمة : منتخبنا الاولمبي يبدأ معسكره الداخلي السبت القادم

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

يبدأ السبت المقبل منتخبنا الوطني الاولمبي أول معسكراته الداخلية من 13 وحتى 25 من مارس الجاري ويأتي هذا التجمع في اطار استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة في بطولة التضامن الاسلامي والتي تنطلق سبتمبر القادم، حيث يعد هذا التجمع الأول للمنتخب بعد الكثير من التغييرات التي حدثت في روزنامة البطولات التي كان من المفترض ان ينافس فيها لاعبو منتخبنا الوطني ولكن شاءت الاقدار ان يأتي كوفيد 19 ويغير العديد من المسارات، من حيث الاعدادات الداخلية والخارجية .. وبالرغم من ذلك فان الجهات المختصة في الاتحاد العماني لكرة القدم تعمل جاهدة من اجل تجمع اللاعبين واستمرارية الاعدادات للبطولات المنتظرة وفق الاحترازات الصحية المتبعة والصادرة عن اللجنة العليا .

تغييرات في القائمة

وقال محمد بن خميس العريمي مساعد مدرب منتخبنا الاولمبي : هذا المعسكر ينتظم فيه قائمة جديدة بعض الشئ من اللاعبين بقيادة واشراف المدرب الكرواتي داريو باسيتش وقد قام باختيار عناصر جديدة لذا سيكون التركيز خلال المعسكر على استعادة اللياقة البدنية والمهارية لدى اللاعبين من خلال التدريبات على الفترتين الصباحية والمسائية فقد كان من المقرر ان يكون هناك مباريات ودية مع منتخب البحرين ولكن بسبب الاوضاع الراهنة تم تأجيلها وسوف نعتمد على المباريات مع الاندية المحلية في السلطنة كما ان قائمة المنتخب مفتوحة لدى الجميع وكل يدلي بمهاراته ولياقته ليكون اساسيا مع المنتخب .