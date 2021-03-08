اتحاد السباحة يؤجل بطولة عُمان الرابعة عشرة للسباحة في المياه المفتوحة

في اجتماعه الثاني

عقد مجلس إدارة الاتحاد العُماني للسباحة ، اجتماعه الثاني لهذا العام افتراضيًا (عن بعد) برئاسة طه بن سليمان الكشري رئيس الاتحاد وبمشاركة أعضاء المجلس وتم خلال الاجتماع استعراض البنود الواردة بجدول أعمال الاجتماع، حيث تم اعتماد المحضر السابق للمجلس الذي عقد بتاريخ 3 فبراير 2021م، وتقرير المتابعة الخاص بالاجتماع السابق، كما استعرض الأعضاء مسودة النظام الأساسي للاتحاد وتم اعتماده ليعرض على اجتماع الجمعية العمومية يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021م وأخذ الحضور العلم بالإجراءات التي اتخذت في هذا الخصوص.

وانتقل الحضور إلى مناقشة واعتماد توصيات لجنة المنتخبات الوطنية والمدربين والمتضمنة متابعة دراسة السباحين والتواصل مع مديري المدارس والسؤال عن مستوى السباحين المجيدين وتكريم المتفوقين دراسيًا ورياضيًا إيمانًا من مجلس إدارة الاتحاد العماني للسباحة أن التفوق الدراسي يكمل التفوق الرياضي، والموافقة على تكليف المدرب المساعد أيمن بن حمد الكليبي لتولي مهام الاشراف على المنتخبات الوطنية لحين التعاقد مع مدرب عام مع توفير بيئة عمل مناسبة للمدرب الوطني ومساعدته على النجاح في مهمته والوقوف معه فنيًا ومعنويًا، ودعوة أعضاء لجنة المنتخبات والمدربين للقيام بالزيارات الدورية لعناصر المنتخب والاستماع إليهم وتشجيعهم على بذل الجهد والمواظبة على التدريبات المقررة، واعتمد المجلس المعايير الرقمية المرفوعة من اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات الوطنية والمدربين والتي تحدد الأرقام للمشاركة في بطولات دول المجلس والبطولات الأخرى، وكذلك تعميم مشروع الشراكة مع الأكاديميات ومدارس التعليم والتدريب والمراكز الخاصة مع تطبيق ماجاء في اللائحة الفنية.

كما اعتمد الحضور توصيات لجنة المسابقات والحكام وهي إرجاء موعد إقامة بطولة عُمان الرابعة عشرة للسباحة في المياه المفتوحة إلى الربع الأخير من العام الحالي خصوصًا وأن البطولة تقام على البحر ولا يمكن التحكم بعدد الحضور بذلك تكون هناك صعوبة لاحتواء تطبيق الإجراءات الوقائية المعمول بها، والموافقة على تحديث برنامج نشاط لجنة الحكام والمسابقات مع تطبيق الإجراءات الوقائية. واستعرض الحضور الوضع المالي للاتحاد وبعد المناقشة تم اعتماد الوارد في تقرير الوضع المالي، وانتهى الاجتماع باستعراض ومناقشة الرسائل الواردة والمواضيع الأخرى المدرجة في بند ما يستجد من أعمال.