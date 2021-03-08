منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يدخل معسكره الداخلي ببوشر قبل توجهه إلى المعسكر الخارجي بدبي

استعدادا لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة

- الوهيبي يلتقي الجهاز الفني والاداري ويؤكد أهمية المرحلة القادمة والاستفادة القصوى من التدريبات

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني:

بدأ منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم يوم امس معسكره الداخلي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر لمدة ثلاث ايام استعدادا للتوجه إلى امارة دبي لاقامة المعسكر الخارجي والذي يستمر حتى 26 من الشهر الجاري وذلك في اطار التحضيرات والاستعدادات للمشاركة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم القادمة في قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023م.

وقد التقى سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم ظهر يوم امس بالجهاز الفني ولاعبي المنتخب في مقر اقامتهم حيث اكد سالم الوهيبي على اهمية المرحلة القادمة في مسيرة المنتخب الوطني الاول لكرة القدم وان يكون في اهبة الاستعداد والجاهزية الفنية لخوض التصفيات الاسيوية وكذلك الاستعداد الجدي لبطولة كأس العرب ودورة كأس الخليج الخامسة والعشرين متمنيا الاستفادة القصوى من المعسكر الخارجي في الامارات الذي سيبدأ يوم الحادي عشر من الشهر الجاري .

وقد اختار المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيش المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم 26 لاعبا لدخول هذا المعسكر، حيث سيخوض منتخبنا في المعسكر الخارجي مباراتين وديتين الأولى ضد شقيقه الأردني بتاريخ 20 مارس اما الثانية فسوف يواجه منتخب جمهورية الهند الصديقة وذلك في ال 25 من ذات الشهر.

واللاعبين المختارين لهذا المعسكر وهم : فايز الرشيدي، أحمد الرواحي، وإبراهيم المخيني في و محمد المسلمي، أحمد الخميسي، علي النحار، فهمي دوربين، جمعة الحبسي و عبدالعزيز الغيلاني، علي البوسعيدي، أحمد الكعبي، وعبس الهشامي وعبدالله بن فواز بيت عبدالغفور، حارب السعدي، يزيد المعشني، أمجد الحارثي، زاهر الاغبري، صلاح اليحيائي، عمر الفزاري، محسن جوهر، ياسين الشيادي عبدالعزيز المقبالي، محمد الغافري، خالد الهاجري، محسن الغساني، وعمر المالكي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام باعتماد نظام التجمع في اقامة المباريات عوضا عن مواجهات الذهاب والإياب بسبب الظروف الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا ” كوفيد ـ 19 ” حيث ستقام مباريات التصفيات في شهر يونيو القادم بدولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 3 وحتى 15 يونيو القادم، حيث سيلعب منتخبنا مع المنتخب القطري يوم 7 يونيو، ثم منتخب أفغانستان في 11 يونيو، ثم يختتم مواجهاته 15 يونيو عندما يلاقي منتخب بنجلاديش، اما بالنسبة لمنتخب الهند المتواجد بذات المجموعة، فقد أنهى منتخبنا مواجهتي الذهاب والإياب أمامه وحصل الأحمر على النقاط الكاملة قبل بدء جائحة كورونا (كوفيد 19) .

ويحتل منتخبنا حاليا مركز الوصافة برصيد 12 نقطة في المجموعة الخامسة التي تتصدرها قطر برصيد 16 نقطة وتضم منتخبات أفغانستان برصيد 4 نقاط، الهند برصيد 3 نقاط، أفغانستان برصيد نقطة يتيمة.