انت الان تتابع تفاصيل خبر دوري أبطال أفريقيا | ترتيب المجموعات ونتائج المباريات في الجولة الثالثة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ترقب الكثير من متابعي كرة القدم دوري أبطال أفريقيا لمعرفة ترتيب المجموعات، وذلك بعد عدد من النتائج غير المتوقعة الجمهور والمحللين الرياضيين حول مباريات الجولة الثالثة، فبعدما تعادل النادي الأهلي بطل أفريقيا مع فريق فيتا كلوب الكونغولي لتنتهي المباراة التي أجريت في العاصمة القاهرة بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وكذلك خسارة نادي الزمالك أمام الترجي التونسي لتنتهي المباراة التي أجريت في تونس بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد سدده وصيف النسخة الماضية.

ترتيب المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

1- ترتيب المجموعة الأولى المجموعة ( أ ):

يتصدر هذه المجموعة فريق سيمبا برصيد 7 نقاط ثم فريق فيتا كلوب برصيد 4 نقاط، ثالثا النادي الأهلي برصيد 4 نقاط، ثم أخيرا في المركز الرابع فريق المريخ السوداني برصيد نقطة واحدة.

الفريق المباريات النقاط نادي سيمبا 3 7 فيتا كلوب 3 4 الأهلي 3 4 المريخ 3 1

2- ترتيب المجموعة الثانية ( ب ):

يأتي في مقدمة هذه المجموعة فريق صان داونز الجنوب أفريقي ليكون رصيده 9 نقاط، ثم يأتي مازيمبي برصيد نقطتين، وفريق الهلال السوداني برصيد نقطتين أيضا، ثم فريق شبيبة بلوزداد برصيد نقطتين.

الفريق المباريات النقاط صن داونز 3 9 مازيمبي 3 2 الهلال 3 2 بلوزداد 3 2

3- ترتيب المجموعة الثالثة ( ج ):

يتصدر هذه المجموعة الوداد المغربي برصيد 9 نقاط، ثم فريق حواريا كوناكري برصيد 4 نقاط، وكذلك كايزر تشيفز الجنوب أفريقي برصيد 4 نقاط، وأخيرا بترو أتليتكو دون نقاط.

الفريق المباريات النقاط الوداد المغربي 3 9 حورويا كوناكري 3 4 كيزر تشيفز 3 4 بترو أتليتكو 3 0

4- ترتيب المجموعة الرابعة ( د ):

يأتي بالصادرة فريق الترجي التونسي برصيد 7 نقاط، ثم مولودية الجزائر بـ 5 نقاط، ونادي الزمالك برصيد نقطتين فقط، لتنتهي المجوعة بتونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة فقط.

الفريق المباريات النقاط الترجي التونسي 3 7 مولودية الجزائر 3 5 نادي الزمالك 3 2 تونجيث 3 1

شروط وضوابط النجاح بالشهادة الأعدادية، وتشعيب الثانوية العامة .

نتائج مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا