انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة ومعلق المباراة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعرف على موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي التي ستقام في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يواجه المارد الأحمر الدراويش على استاد برج العرب، حيث كان من المقرر إقامة المباراة على استاد الإسكندرية بينما قررت اللجنة الثلاثية المكلفة باتحاد الكرة إقامة المباراة على ستاد برج العرب.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

نقام مباراة الأهلي والاسماعيلي يوم الأربعاء الموافق 10-3-2021 في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي ومعلق المباراة

تنقل المباراة على قناه أون تايم سبورت 1 القناه الحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري، وعن معلقين المباراة فيعلق على أحداث المباراة المعلق مدحت شلبي علي القناة الصوتية الأولي، والمعلق أيمن الكاشف عبر الصوتية الثانية.

المباراة الأهلي والإسماعيلي البطولة الدوري المصري الموعد والتوقيت اليوم الأربعاء 10-3-2021 – الساعة السابعة والنصف مساء الملعب ستاد برج العرب القنوات الناقلة أون تايم سبورت 1 معلق المباراة مدحت شلبي – أيمن الكاشف

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، يذكر أن لعب الأهلي عشر مباريات فاز في 7 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات ولم يخسر أي مباراة، فيما يحتل نادي الإسماعيلي المركز السادس عشر ولعب الإسماعيلي 14 مباراة فاز في مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر في 6 مباريات، ويطمح نادي الإسماعيلي بالفوز في مباراة النادي الأهلي وتعزيز ترتيبه في جدول الدوري المصري.