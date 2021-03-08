انتخاب لابورتا رئيساً لبرشلونة للمرة الثانية

انتخاب لابورتا رئيساً لبرشلونة للمرة الثانيةانتخب أعضاء برشلونة جوان لابورتا رئيسا للنادي ليلجأوا إلى الرجل الذي أشرف على واحدة من أنجح فتراتهم من أجل إخراج النادي من أزمة إدارية ومالية.

وحقق لابورتا، الذي تولى رئاسة برشلونة بين 2003 و2010، فوزا ساحقا عقب حصوله على 57.6 بالمئة من الأصوات بعد إحصاء أكثر من 99 بالمئة من أصوات الناخبين، بينما جاء فيكتور فونت ثانيا وحصل على 31.8 بالمئة من الأصوات مقابل 9.1 بالمئة لصاحب المركز الثالث توني فريتشا.

وسيخلف لابورتا الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو الذي استقال في أكتوبر لتجنب تصويت بحجب الثقة من جانب الأعضاء الغاضبين بعدما حاول ليونيل ميسي ترك النادي في أغسطس عقب الخسارة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي ضمن العديد من اللاعبين الذين شاركوا في الانتخابات بعد يوم واحد من فوز برشلونة 2-صفر على أوساسونا وتقدمه إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني.

وقال برشلونة إن 51765 أدلوا بأصواتهم من بين 109531 يحق لهم التصويت في الانتخابات التي تأجلت من يناير بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا في قطالونيا.