موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

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محمد سياف - ابو ظبي - يحتضن ملعب مدينة مانشستر المشهور بـ ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم، حيث يواجه أصحاب الأرض فريق ساوثهامبتون يوم الأربعاء المقبل في لقاء مبكر من مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

ستنطلق المواجهة التي هي في حساب الأسبوع 33 من الدوري الإنجليزي البريميرليج، مساء يوم الأربعاء القادم، وتحديدًا في الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش، الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، فيستضيف مانشستر سيتي الذي ينفرد بصدراة الدوري خصمه ساوثهامبتون؛ الذي يدخل المباراة من دون مهاجمه داني إنغر الذي تعرض لإصابة في العضلات في آخر لقاءٍ لفريقه في الدوري، وسيغيب بسببها حتى نهاية الشهر الجاري.

ويدخل أصحاب الأرض المباراةَ وكلهم أمل في تعويض الخسارة في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد 2/0 يوم الأحد الفائت في مباراة الديربي، في حين يدخل ساوثهامبتون المباراةَ منتشيًا بفوزه على شيفيلد يونايتد الجريح 0/2 في الجولة الماضية يوم السبت المنصرم.

وستتولى قناة “bein sports Premium 2” مهمة نقل المباراة.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنكليزي بجدارة، وذلك برصيد 65 نقطة جمعها من 20 انتصارًا، و5 تعادلات، و3 هزائم، مبتعدًا عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد بفارق 11 نقطة.

وعلى الطرف الآخر فإن ساوثهامبتون يحتل المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة جمعها من 9 انتصارات، و6 تعادلات، و12 خسارة، متأخرًا عن كريستال بالاس بفارق نقطة، ومتقدمًا بفارق 3 نقاط عن برنلي.

وإذا نظرنا إلى العديد من إحصائيات الفريقين وجدناها تصب في مصلحة المان سيتي، فمن الناحية الهجومية يعتبر مانشستر سيتي الأقوى هجوميًا بين فرق الدوري الإنجليزي، حيث سجّل لاعبوه 56 هدفًا، في حين يأتي ساوثهامبتون في المرتبة الـ 13 في ترتيب الفرق الأكثر تهديفًا؛ إذ سجّل لاعبوه 33 هدفًا.

ومن الناحية الدفاعية فكذلك ينفرد مانشستر سيتي بالصدارة كأقوى خط دفاع؛ إذ لم يدخل مرماه سوى 19 هدفًا، في حين يعتبر ساوثهامبتون رابع أضعف خط دفاع؛ إذ تلقت شباكه 44 هدفًا.