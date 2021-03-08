انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة مكسبي سبورت 2021 التردد الأحدث mksaby والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة مكسبي سبورت هو محور بحث الكثير من مشجعي الرياضة في جميع أنحاء العالم، حيث أن قناة مكسبي حققت نجاحاً كبيراً في الآونة الأخيرة، وارتفع عدد متابعي القناة، وفي مقالنا التالي سنتعرف على التردد الأحدث لقناة مكسبي الأولي والثانية.

قناة مكسبي الفضائية

بادرت قناة مكسبي الرياضية بتقديم اعتذارها إلى جمهورها نظراً لتوقفها عن البث في الفترة الأخيرة، حيث أن القناة تعرضت لأعطال فنية كبيرة من قبل القمر الصناعي.

الأمر الذي أدى إلى توقف بث القناة لحين يتم تصليح العطل، وتغيير التردد وإعادة البث مرة أخرى، للحفاظ على راحة جمهوره، ويستطيع الجمهور إدخال التردد الجديد ومشاهدة أحدث المباريات الكروية والتعليقات عليها، من خلال القناة.

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تردد قناة مكسبي سبورت 1

القمر الصناعي نايل سات.

التردد المجاني للقناة 11595.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة مكسبي سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة 11411.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

قناة مكسبي سبورت الناقلة لأهم المباريات الرياضية

عبر جمهور القناة عن استيائهم الشديد عن توقف بث القناة في ظل الموسم الكروي الحالي بشكل مفاجئ، الأمر الذي أدى إلى قيام القائمين على القناة بتبرير السبب من وراء التوقف، يعد تردد القناة هو أكثر ما يميز القناة نظراً لكونها تسعى دوماً إلى إرضاء رغبة جماهير القناة، حيث اشتهرت القناة ببثها الحصري لجميع مباريات كرة القدم العالمية، كما تهتم ببث برامج حصرية تتضمن انتقادات المباريات الكروية، وتشكيل اللعيبة، بشكل حصري للعام الجديد 2021.