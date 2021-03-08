انت الان تتابع تفاصيل خبر تقارير.. ترشيح 4 مدربين لخلافة كلوب في ليفربول والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صرح المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب عندما تم سؤاله عن احتمال إقالته من نادي ليفربول، و قال إذا كان هناك مدرب يعمل بكفاءة أفضل منه فعلي النادي اتخاذ القرار.

و قد جاء هذا التصريح بسبب خسارة فريق ليفربول المتكررة في آخر 8 مباريات له، حيث تلقي الفريق 6 خسائر متتالية علي ملعبه للمرة الأولى في تاريخه، وكانت آخر خسائره أمام فريق فولهام بنتيجة هدف مقابل لا شئ في الجولة 28، بينما كانت آخر انتصارات ليفربول في مباراته أمام فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين لليفربول مقابل هدف واحد لتوتنهام و ذلك في الجولة 13، ولم يحقق فريق ليفربول أي انتصارات منذ بداية عام 2021.

هل اقترب موعد رحيل كلوب؟

وكتبت صحيفة ميرور البريطانية أن يورجن يواجه خطر حقيقي و يهدد بالإقالة من تدريب فريقه، بالرغم من دعم مالكي ليفربول له، وقد وضعت صحيفة ميرور البريطانية 4 مرشحين لتولي تدريب فريق ليفربول في حالة إقالته وهما ستيفن جيراد مدرب رينجز الاسكتلندي، و ماسيمليانو أليجري المدرب السابق لفريق يوفنتوس، و يوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج، وليندرز مساعد كلوب.

وأوضحت الصحيفة ليندرز لديه خبرات كبيرة تم اكتسابها من كلوب، حيث كان يعمل في انفيلد منذ عام 2014، و قد كان ضمن الجهاز الفني لكلوب، و قد تم ترقيته بعد رحيل زيليكو بوفاك المفاجئ، أما بالنسبة لجيراد فهو مرشح يتمتع بالحظ الوفير لخلافة كلوب، حيث كانت بداية المسيرة التدريبية له في نادي ليفربول حيث قد تم تعيينه مدربا لفريق الشباب بليفربول في عام 2017، و قد كان ذلك قبل تعيينه مدربا لفريق رينجز الاسكتلندي و تتويجه ببطولة الدوري الاسكتلندي لأول مرة منذ 10 سنوات بعد كسر هيمنة غريمه سيلتيك.

و قد تم التصريح من قبل صحيفة ديلي ستار البريطانية في تصريح سابق لجيراد قد أكد فيها أنه ليس جاهزا لتولي هذه المهمة الآن، و أنه بحاجة إلى بعض الوقت لتأهيل نفسه لذلك، و قد رد جيراد مدرب رينجز الاسكتلندي في يناير الماضي علي تصريحات كلوب التي توقع فيها تولي جيراد تدريب ليفربول بعده حيث قال أنه لن يتولي مسئولية تدريب ليفربول بعد ما قاله كلوب، وأنه ناضج بما يكفي لمعرفة متي سيكون مستعدا لتحمل تلك المسئولية، و قد عاد جيراد مرة أخرى في ديسمبر الماضي ليقول أنه يحلم بتولي مهمة تدريب ليفربول و أن هذا النادي بالنسبة له كل شئ، و لكن ليفربول لديه مدرب من أفضل المدربين في العالم، و أن خبراته لا تعني أنه سيكون خليفة لكلوب و أن يكون في أول صفوف المرشحين لتولي تلك المهمة.