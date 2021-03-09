الجيل يقرر استكمال مباريات الملتقى الشتوي
بعد فترة من الشد والجذب، أعلنت الهيئة الإدارية لنادي شباب الجيل استمرارية مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة الملتقى الشتوي الرابع الذي ينظمه نادي وحدة صنعاء بالعاصمة، والذي سبق للفريق خوض ثلاث مباريات في البطولة فاز بواحده وخسر مباريتين.
يأتي ذلك في ظل التدريبات المكثفة للفريق والمستمرة منذ حوالي 4 أشهر بقيادة الكابتن عادل التام مدرب الفريق، استعداداً لخوض مباريات بطولة الدوري اليمني العام.
هذا وتغادر بعثة الفريق صباح اليوم الثلاثاء الى العاصمة صنعاء، للمشاركة في الملتقى الشتوي الرابع في مباراة للفريق هي الثانية منذ إنطلاق البطولة سيخوضها يوم الأربعاء ضد نادي الشرطة على ملعب وحدة صنعاء. على رأس البعثة المشرف الرياضي للنادي الكابتن جمال شمسان، برفقة مدرب الفريق الأول عادل التام، وومساعد المدرب الكابتن سعيد جابر، والكابتن علي حكمي مدرب الحراس، والمسؤولي الإعلامي للنادي عمار الأسودي وعبدالرحمن عزي إداري الفريق.
جاء ذلك القرار بعد مشاورات عدة في إدارة النادي والتي حاولة من خلالها الاعتذار عن مشاركة الفريق في البطولة إلا ان الروح الرياضية الحية في قلوب مسؤولي النادي وضغوطات جماهير ومحبي الفريق اجبرتهم على التراجع واتخاذ قرار نهائي بالمشاركة وإكمال المباريات، وقد لاقى القرار ارتياحاً كبيراً في أوساط جماهير ومحبي ومتابعي شباب الجيل، والذي يصب في مصلحة الفريق واستفادته من المشاركة لكسب الخبرات والانسجام بين اللاعبين.
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