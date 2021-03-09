موعد مباراة ارسنال وتوتنهام والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - تعرف على موعد مباراة ارسنال وتوتنهام والتي تقام علي استاد الإمارات في إطار مباريات الجولة 28 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة ارسنال وتوتنهام

تقام مباراة آرسنال وتوتنهام يوم الأحد الموافق 14-3-2021 في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وتوتنهام

تنقل المباراة على مجموعة قنوات بين سبورت القنوات الحاصلة على حقوق نقل بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وتنقل المباراة بالتحديد على قناة beIN SPORTS 1 .

وعن آخر مباراة خاضها الفريقين في الدوري الإنجليزي كانت في الجولة الحادية عشر وانتهت بفوز فريق توتنهام بهدفين دون مقابل.

المباراة ارسنال وتوتنهام البطولة بطوله الدوري الإنجليزي الممتاز الموعد والتوقيت اليوم الأحد الموافق 14-3-2021 الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الملعب ملعب الإمارات القنوات الناقلة beIN SPORTS 1

ويحتل فريق نادي أرسنال المركز العاشر برصيد 38 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل نادي توتنهام المركز السابع برصيد 45 نقطة.

ولعب فريق ارسنال 27 مباراة في الدوري الإنجليزي أحرز فيها 35 هدف، بينما لعب توتنهام 27 مباراة بطوله الدوري وأحرز 47 هدف. ويعد هاري كين هو هداف نادي توتنهام برصيد 16 هدف والذي ينافس النجم المصري محمد صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي، بينما هداف نادي أرسنال هو اللاعب الغابوني أوباميانج برصيد 9 أهداف.