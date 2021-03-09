نيمار يغيب عن مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

قال باريس سان جيرمان إن مهاجمه نيمار سيغيب عن مواجهة برشلونة في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا الأربعاء.
وأضاف باريس سان جيرمان في بيان الثلاثاء أن المهاجم البرازيلي، الذي ترك برشلونة لينضم إلى النادي الفرنسي بمقابل قياسي بلغ 222 مليون يورو (264.11 مليون دولار) في 2017، يواصل برنامجه العلاجي من إصابة في الفخذ تعرض لها الشهر الماضي.
وغاب نيمار عن مباراة الذهاب باستاد "كامب نو" لكن الفريق الباريسي لم يتأثر كثيرا بغيابه وانتصر 4-1 بفضل ثلاثية من كيليان مبابي.
ويغيب عن بطل فرنسا في المواسم الثلاثة الماضية أيضا كل من الإيطالي، مويز كين، لإصابته بكوفيد-19، والإسباني، خوان برنات، لإصابة في ركبته.
فيما يتوجه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى باريس ملعب "حديقة الأمراء" هذا الأسبوع ليخوض مواجهة فريقه ضد باريس سان جرمان ، وسط تساؤلات عما إذا كان سينتقل إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية الموسم المقبل.
وستكون أول مباراة لنادي برشلونة أمام أعين رئيسه الجديد-القديم، خوان لابورتا، الذي أعيد انتخابه الأحد، وهو الذي ترأس مجلس إدارة النادي بين 2003 و2010 وهندس التشكيلة الرائعة في حقبة المدرب السابق، جوزيب غوارديولا.
المصدر: وكالات
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